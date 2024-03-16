Подмосковный омбудсмен рассказала о мониторинге ситуации на участках во время выборов президента России
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в мониторинге ситуации на избирательных участках во второй день выборов президента России. Она совместно с коллегами посетила Центр общественного наблюдения региона, а также пять избирательных участков.
«Посмотрели, все ли там в порядке, есть ли информационные стенды, как там встречают наших жителей. Хочу отметить, что везде очень праздничная атмосфера, приятная музыка, буфетное обслуживание. <…> Порядка 40% жителей, которые прикреплены к этим избирательным участкам, уже проголосовали. <…> будем надеяться, что все, кто хочет проголосовать, обязательно придут на наши избирательные участки. Обстановка везде спокойная, радушная», — отметила Фаевская.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.