Подмосковный омбудсмен рассказала о мониторинге ситуации на участках во время выборов президента России

«Посмотрели, все ли там в порядке, есть ли информационные стенды, как там встречают наших жителей. Хочу отметить, что везде очень праздничная атмосфера, приятная музыка, буфетное обслуживание. <…> Порядка 40% жителей, которые прикреплены к этим избирательным участкам, уже проголосовали. <…> будем надеяться, что все, кто хочет проголосовать, обязательно придут на наши избирательные участки. Обстановка везде спокойная, радушная», — отметила Фаевская.