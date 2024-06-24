Подмосковный омбудсмен встретилась с участниками СВО и членами их семей в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками специальной военной операции и членами их семей, в мероприятии также приняли участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и директор Благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.
«На нашей встрече был участник спецоперации, который остался один с четырьмя детьми, мамы сыновей, которым необходима реабилитация. Хочу отметить, что никто не падает духом, все большие молодцы и готовы дальше работать над разрешением своих проблем. Общими усилиями всем нашим участникам встречи мы постараемся помочь», — сказала Фаевская.
В ходе встречи участники обсудили жилищные вопросы, меры социальной поддержки, детский отдых и не только. Ольга Ермакова подчеркнула, что подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества“всегда готов оказать поддержку участникам СВО и их семьям. По ее словам, все затронутые вопросы будут проработаны совместно с профильными ведомствами.
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