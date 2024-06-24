Подмосковный омбудсмен встретилась с участниками СВО и членами их семей в Наро-Фоминске

«На нашей встрече был участник спецоперации, который остался один с четырьмя детьми, мамы сыновей, которым необходима реабилитация. Хочу отметить, что никто не падает духом, все большие молодцы и готовы дальше работать над разрешением своих проблем. Общими усилиями всем нашим участникам встречи мы постараемся помочь», — сказала Фаевская.