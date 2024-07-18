Подмосковный проект «Ранняя помощь» охватил уже три тысячи малышей

В Подмосковье уже второй год подряд реализуется проект «Ранняя помощь», напомнили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Так, квалифицированную помощь за это время получили три тысячи малышей, которые нуждаются в гармоничном развитии.

Специалисты социальных центров либо выезжают на дом, либо приглашают маленьких пациентов и их родителей в реабилитационные центры, где дети проходят курс физиотерапии, занимаются лечебной физкультурой и получают массаж. Данная услуга оказывается бесплатно по назначению педиатра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят порядка тридцати социальных учреждений.