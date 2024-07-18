Подмосковный проект «Ранняя помощь» охватил уже три тысячи малышей
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В Подмосковье уже второй год подряд реализуется проект «Ранняя помощь», напомнили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
Так, квалифицированную помощь за это время получили три тысячи малышей, которые нуждаются в гармоничном развитии.
Специалисты социальных центров либо выезжают на дом, либо приглашают маленьких пациентов и их родителей в реабилитационные центры, где дети проходят курс физиотерапии, занимаются лечебной физкультурой и получают массаж. Данная услуга оказывается бесплатно по назначению педиатра.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят порядка тридцати социальных учреждений.