Подмосковный школьник стал призером международного чемпионата «Молодые профессионалы»
Фото: [ЦМИТ Жуковский]
Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число призеров международного чемпионата «Молодые профессионалы». Молодой человек занял третье место в компетенции «Нейросети и большие данные». Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.
Святослав занимается в Центре молодежного инновационного творчества «Жуковский».
В ходе чемпионата финалистам нужно было разработать решение для определения и распознавания автомобильных номеров по изображению. Подмосковный школьник написал код для подачи изображений на вход нейросети.
Ранее глава региона Андрей Воробьев пожелал удачи участникам Международного чемпионата «Битва роботов».