Андрей Воробьев пожелал удачи участникам Международного чемпионата «Битва роботов»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Международный чемпионат «Битва роботов» впервые проходит в Подмосковье. Отмечается, что на первый отборочный этап в Красногорск приехали двадцать четыре команды из России, Турции, Индии и Казахстана.

«Сегодня в этом зале, на этом ринге будет много эмоций. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел – и детей, и умных, заботливых родителей, которые привели их сюда. Ну и, конечно, участников. Мы познакомились с одаренными ребятами из разных уголков нашей страны. Из Турции, Индии приехали молодые, очень амбициозные команды, им тоже успехов, - сказал губернатор Андрей Воробьев.

Он заверил, что в регионе и дальше будут поддерживать подобные технологические, новаторские соревнования и применять все самое умное, потому что это делает нас и нашу страну сильнее.

В соревнованиях задействованы профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники.

«Очень здорово, что после большого перерыва мы возобновляем национальный чемпионат «Битва роботов». Классно, что столько людей сюда пришло, что это вызывает такой большой интерес. Я думаю, нас ждет яркая битва, - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Команда «Istok Robotics» из Фрязино борется за выход в полуфинал (туда попадут 16 команд), который состоится в Перми. Финал чемпионата пройдет в Москве, а суперфинал «Битвы роботов» войдет в программу первых «Игр будущего», которые состоятся уже в следующем году в Казани.