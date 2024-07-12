Подмосковный центр «Мои Документы» отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Коллектив центра «Мои Документы» из Красногорска собрал и доставил гуманитарную помощь для военнослужащих бригады № 27, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наш коллектив активно участвует в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции. Люди со всей страны поддерживают бойцов, защищающих Россию. И мы тоже стараемся оказывать посильную помощь. Каждый вносит свой вклад в одно общее дело», — отметила и. о. директора МФЦ округа Галина Дадонова.

В состав гумпомощи вошли маскировочные сети, дизельный генератор, баллончики с газом для газовых горелок, щупы для поиска мин, медикаменты, продукты питания и письма для военнослужащих. Напомним, что участники СВО и их семьи могут оформить положенные льготы и меры поддержки на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.