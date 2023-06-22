Подмосковный вуз запустил программу «Талантливый абитуриент», предоставляющую почти стопроцентную скидку на обучение

Российский университет кооперации, расположенный в подмосковных Мытищах, запустил программу «Талантливый абитуриент» в преддверии Дня молодежи. С ее помощью абитуриенты смогут получить скидку в размере 99% на обучения по программам бакалавриата и специалитета.

Помимо этого, отдельные льготы также смогут получить дети участников спецоперации. Для участия в программе будущий студент должен получить не менее 240 баллов за ЕГЭ без учета индивидуальных достижений или не менее 230 баллов с предоставлением доказательств индивидуальных достижений.

Ранее сообщалось, что активисты «Молодой Гвардии» и студенты Российского университета кооперации возложили цветы к памятнику вечного огня в День памяти и скорби в память о павших героях Великой Отечественной войны.