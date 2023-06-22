Активисты «Молодой Гвардии» и студенты из Мытищ возложили цветы к памятнику вечного огня

Активисты «Молодой Гвардии» и студенты Российского университета кооперации, расположенного в подмосковных Мытищах, возложили цветы к памятнику вечного огня в День памяти и скорби в память о павших героях Великой Отечественной войны.

В данной акции приняли участие и местные жители. Всего у памятника вечного огня, расположенного у МДК «Яуза», символично в 4 часа утра собрались свыше 200 человек, которые почтили память тех, кого коснулась война.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сегодня и завтра пройдут бесплатные показы фильмов ко Дню памяти и скорби. Свои программы подготовят культурные учреждения региона и подмосковные парки, в них отразится память о подвиге поколения ВОВ.

Напомним, что в регионе также пройдет Всероссийская акция «Минута молчания», которая затронет территории всей страны 22 июня.