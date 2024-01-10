Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Сегодня утром на дорогах Московской области зафиксировано свыше 650 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Калужском, Киевском, Щелковском, Можайском, Каширском, Осташковском, Новорижском и Носовихинском шоссе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Также заторы есть на трассах «Крым», «Дон», «Урал», «Волга», «Холмогоры» и А-105. Автомобилистов призвали не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию, а также требования дорожных знаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что уборка снега в Московской области находится на особом контроле.