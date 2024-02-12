Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Утром в понедельник на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 726 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Пятницком, Калужском, Варшавском, Каширском, Можайском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе.

Также небольшие заторы есть на трассах «Крым», «Беларусь», «Урал», «Дон», «Волга», «Балтия», «Холмогоры» и А-105, уточнили в областном Минтрансе.

Автомобилистам напомнили, что за рулем нужно быть предельно внимательными. Также водителей призвали неукоснительно соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дорогу от Новорижского шоссе до Академической улицы в Павловской Слободе откроют осенью.