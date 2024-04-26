Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Утром в пятницу загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Пятницком, Щелковском, Можайском, Калужском, Варшавском, Новорижском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

Также, уточнили в областном Минтрансе, заторы есть на трассах «Волга», «Дон» и «Крым». В ведомстве добавили, что этим утром на дорогах региона зафиксировано свыше 980 тысяч автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Подмосковье закупят свыше тысячи новых автобусов.