Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке утром в среду

Этим утром на дорогах региона зафиксировано почти 740 тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Каширском, Варшавском, Можайском, Новорижском и Носовихинском шоссе, а также на трассах «Крым», «Волга», «Урал», «Дон», «Холмогоры» и А-105.

Автомобилистов призвали не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе закупят около тысячи новых автобусов.