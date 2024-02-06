Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке утром во вторник

Этим утром на дорогах Подмосковья относительно свободно — загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на семи шоссе: Ленинградском, Щелковском, Пятницком, Киевском, Каширском, Можайском и Новорижском, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали не совершать резких маневров, а также неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет запущено движение по Южно-Лыткаринской автодороге.