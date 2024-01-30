Андрей Воробьев: движение по Южно-Лыткаринской автодороге планируется запустить в этом году

Запустить движение по Южно-Лыткаринской автодороге планируется в конце текущего года. Сегодня ход строительства объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Данная автодорога очень важна для юга и юго-востока региона. Благодаря ей появится возможность разгрузить трафик в пяти городских округах — Балашихе, Лыткарино, Люберцах, Ленинском и Раменском. Таким образом, транспортная доступность улучшится для 3,5 миллиона человек.

Автомагистраль спроектировали с учетом пожеланий жителей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. В ряде населенных пунктов дорога будет расположена ниже уровня земли или в тоннеле.

Южно-Лыткаринскую автодорогу начали строить в марте прошлого года. В настоящее время трасса готова уже на четверть. В декабре досрочно был открыт участок съезда на Северо-Восточную хорду в сторону Москвы. Благодаря этому жители Балашихи и Люберец теперь добираются до столицы всего за десять минут вместо сорока.

Фото: [ Антон Чернов ]

«Подмосковье развивается, это заставляет нас реализовывать масштабные проекты. И благо, они поддержаны нашим президентом, федеральной властью. Один из них — Южно-Лыткаринская автодорога. Это сорок пять километров, которые пройдут через пять муниципалитетов от Варшавки до М-12», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что самой сложной задачей при строительстве таких крупных транспортных объектов является перекладка газовых, электросетевых и других сопутствующих коммуникаций. В рамках проекта предусмотрено переустройство 280 инженерных коммуникаций. Работы выполнены уже на четверть.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в свою очередь, указал, сейчас основная задача — это определить, как будет выполняться перекладка четырех участков газопроводов и двух участков сетей высоковольтных линий электропередачи. Соответствующая проектная документация уже готовится.

Транспортные потоки на Южно-Лыткаринской автодороге будут пущены в обход Москвы с юго-восточного направления. Трасса разгрузит кольцевую автодорогу и вылетные магистрали. Например, до аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее. Также появится прямая связь с международными транспортными коридорами «Север — Юг» и «Запад — Восток».

На объекте сейчас работают 2,5 тысячи человек. К лету число специалистов увеличат до 4,6 тысячи, рассказал гендиректор «Русских автомобильных дорог» Владислав Потоцкий. По его словам, на Южно-Лыткаринской автодороге предусмотрено шестьдесят три искусственных сооружения. Самые сложные из них — мост, тоннель и эстакада через трассу М-4.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Проект Южно-Лыткаринской автодороги — самая крупная в Подмосковье концессия в сфере дорожного строительства. Ее реализация стала возможна благодаря федеральному финансированию и механизмам государственно-частного партнерства. Инвестиции составили свыше 160 миллиардов рублей.

В рамках визита на объект губернатор Андрей Воробьев также рассказал о планах по строительству еще двух концессионных дорог. Речь идет о дублерах Щелковского и Егорьевского шоссе. Последний начнут строить в третьем квартале текущего года. Проект должен быть реализован в течение двух лет.