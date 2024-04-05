Подмосковным предпринимателям рассказали о нюансах налогообложения
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Предпринимателям Подмосковья в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» рассказали о правилах налогообложения, в мероприятии приняли участие представители Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области и Управления Федеральной налоговой службы по региону. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Мы всегда рады дать разъяснения нашим сельхозтоваропроизводителям. Нам важно, чтобы каждый фермер был извещен о налогах, которые необходимо платить, их ставках, нюансах уплаты, а также, чтобы они не столкнулись с неблагоприятными последствиям в виде упущенной прибыли и убыткам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Участникам встречи рассказали о внедрении института единого налогового счета, процедуре уплаты авансовых платежей, а также двойном взыскании задолженности у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по налогам, сборам, пеням налоговыми органами и службой судебных приставов. Депутат Московской областной Думы Сергей Маликов сообщил, что в ходе мероприятия с участниками обсудили все сложности, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.