Подмосковным предпринимателям рассказали о нюансах налогообложения

«Мы всегда рады дать разъяснения нашим сельхозтоваропроизводителям. Нам важно, чтобы каждый фермер был извещен о налогах, которые необходимо платить, их ставках, нюансах уплаты, а также, чтобы они не столкнулись с неблагоприятными последствиям в виде упущенной прибыли и убыткам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.