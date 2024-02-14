Подмосковным предпринимателям расскажут, куда уходит ресурс и как его вернуть

В следующий четверг для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар на тему: «Куда уходит ресурс и как его вернуть для достижения цели в бизнесе», его организует центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит магистр психологии Александра Завьялова. Участникам расскажут о различных практиках для достижения целей, дадут рекомендации по восстановлению и поддержанию внутренних ресурсов и не только. Для участия необходимо пройти регистрацию, сделать это можно по ссылке. Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.