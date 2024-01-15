Подмосковным школьникам расскажут о кибербезопасности будущего на новом «Уроке цифры»

Как сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области, подмосковные школьники могут самостоятельно принять участие в семинаре на сайте проекта.

Урок, направленный на привлечение внимания детей к устройству интернета и способам защиты данных, предназначен для учащихся с первого по одиннадцатый классы. Школьникам в том числе расскажут, как противостоять кибератакам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что школьники из Долгопрудного завоевали первое место на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке.