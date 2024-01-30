Подмосковным водителям грузовиков напомнили порядок действий в случае ДТП

Водителям грузового транспорта в случае поломки или мелкого ДТП на дорогах с высокой интенсивностью движения важно включить аварийную сигнализацию, быстро и безопасно покинуть кабину, уйти за ограждение или подальше от грузовика. Об этом напоминает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

После этого важно сразу же позвонить в 112 и сообщить о происшествии, установить знак аварийной остановки.

«По возможности следует оценить ситуацию (поломку) и дотянуть до места стоянки/объекта придорожного сервиса, также сообщить о происшествии по рации дальнобойщиков и поставить отметку в «Яндекс. Карты» о том, что произошла авария или сломался грузовик, чтобы предупредить других водителей», — добавили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники подмосковной Госавтоинспекции на регулярной основе проверяют водителей грузового транспорта на соблюдение ПДД и на наличие тахографа. Это специальное устройство, которое отвечает за контроль режима труда и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.