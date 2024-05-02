Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Утром в четверг загруженность дорог в Подмосковье оценивается в три балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время небольшие заторы есть на Ленинградском, Киевском, Щелковском, Пятницком, Дмитровском, Варшавском, Новорижском и Носовихинском шоссе в сторону Москвы.

Также движение затруднено на трассах «Беларусь», «Дон», «Волга», «Крым» и «Урал», уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными при перестроениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию дорог в Подмосковье после зимнего периода.