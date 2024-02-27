Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Утром во вторник на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 820 тысяч автомобилей, загруженность оценивается всего в три балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Киевском, Варшавском, Можайском, Каширском, Осташковском и Носовихинском шоссе. Заторы также есть на трассах «Беларусь», «Холмогоры», «Крым», «Дон», «Волга», «Урал» и А-105.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Красногорске откроют две дороги.