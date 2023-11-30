«Поднимают руки и просят не стрелять»: боец СВО раскрыл, после чего сдаются украинцы

Боевые действия всегда погружают солдат в состояние стресса. Для бойца ВС РФ Антона Г. штурмы вражеских позиций уже стали довольно привычными, но без адреналина все же не обходится. Мужчина рассказал нашему корреспонденту о самом, по его мнению, страшном звуке на фронте и о том, как привык ходить в атаку.

Как признался Антон, не всегда все идет по плану. Иногда атакующим приходится «откатиться» назад.

«У нас уже есть своя схема. Обычно мы подъезжаем на «бэхах» (боевая машина пехоты — Прим. ред.) прямо к опорному пункту ВСУ. Стоя в двух метрах от опорника, мы стреляем и закидываем врага гранатами. У каждого человека есть страх, и если танчик будет стрелять в упор, все испугаются. Но иногда что-то бывает не так, например, если по пути мы налетим на мины», — объяснил Антон.

В целом каждую такую вылазку бойцы тщательно планируют, добавил Антон. Все стараются максимально обойтись без неожиданностей. Кстати, очень важно напасть на противника внезапно, продолжил солдат.

«Если выскочить быстро, то украинцы растеряются. Обычно хватает уничтожить одного-двух, а остальные поднимают руки и просят не стрелять: «У нас семьи». Но я их понимаю, в окопах сидеть страшно. Хотя «птички» страшнее — сидишь в обороне, а дрон подлетает и висит над тобой с гранатой. Может и 10, и 15 минут жужжать, ждать, когда поднимешь голову. Это самый страшный звук», — поделился Антон.

Как пояснил боец, беспилотник ждет цели, то есть ни в коем случае нельзя высовывать голову. При этом натренированному уху этот звук слышно хорошо даже в бою.

«Эти минуты зависшего над тобой БПЛА мне кажутся вечностью», — признался солдат в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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