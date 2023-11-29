«Поначалу ничего не понятно, потом привыкаешь»: боец СВО раскрыл, как меняется ощущение времени на передовой

Второй год в Донбассе идут столкновения между российской и украинской армиями. Бои идут за каждый клочок земли. Бывает, что один и тот же пятачок переходит из рук в руки десятки раз. Об одном таком месте нам рассказал боец Александр В.

После того, как наши войска в ДНР очистили посадку от украинцев, они подошли к дороге. После кровопролитных сражений ВСУ решили отбить дорогу обратно.

«Вечером мы прорвались, взяли пленного, а наутро беспилотник завис над нами, и начался обстрел. Чтоб вы понимали: голая земля, есть только окопы, то есть, спрятаться негде. Были траншеи поперек дороги, и БПЛА наводил на нас артиллерию», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Штурмовая группа еще накануне вечером ушла вперед, а Александр с сослуживцами должен был удерживать дорогу. Но обстрел получился очень плотный. К счастью, именно в окопы снаряды не попали.

«Но бахало рядом, очень близко. Был момент, что я открыл глаза и оказался в полной темноте. Сперва думал, что ослеп, глаза опять закрыл. Потом открываю — смотрю, рассеивается «туман». Не знаю, какой плотности пыль была, что было темно, но мне потом сказали, что это могла быть просто контузия», — предположил солдат.

В итоге Александр с группой отступил обратно — бежали под прикрытием пулемета до посадки. Там бойцы провели еще около двух недель, хотя по ощущениям нашего собеседника прошла всего пара дней.

«В боях быстрее время идет: ты не замечаешь, ведь все время происходят какие-то события. Поначалу вообще ничего не понятно, а потом привыкаешь. К той дороге мы вернулись снова, выгнали неприятеля. А что там сейчас, не знаю, ведь получил ранение и лежу в госпитале», — объяснил Александр.

Ранее мы писали, как боец получил свое ранение на передовой.