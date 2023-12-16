Подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области умер в больнице

Печальную весть сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, врачи боролись за жизнь заместителя главы Краснояружского района Игорь Бородаенко до последнего, но спасти чиновника не удалось.

В минувшую среду, 13 декабря, в Краснояружском районе Белгородской области у населенного пункта Высокий на мине подрорвался скотовоз с людьми. Пострадали находившиеся в автомобиле замглавы района Игорь Бородаенко, глава администрации сельского поселения Вязовское Галина Пащенко и водитель автомашины Нуриддин Агалиев.

«Врачи боролись за жизнь Игоря Васильевича до последнего. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно», – написал Гладков в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские дроны атаковали два района Курской области, есть серьезные повреждения.