Подозреваемого в убийстве домработницы 16-летнего сына московского адвоката доставили в суд
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Напомним, в минувшую пятницу, 17 мая, в поселении Первомайском в ТиНАО 16-летний сын московского адвоката Семена Мельницкого хладнокровно убил пожилую домработницу. Сначала подросток как следует избил 66-летнюю женщину битой. Когда же жертва попыталась скрыться в ванной комнате, юноша догнал ее и нанес домработнице не менее 10 ударов ножом, от которых она скончалась на месте.
Как передает телеканал РЕН, в настоящее время сына московского адвоката Семена Мельницкого уже доставили в Троицкий районный суд Москвы, которому предстоит избрать подростку меру пресечения на время следствия.
Молодой человек, а также его адвокаты отказались отвечать на вопросы журналистов. Судебное заседание в настоящее время уже началось.
Ранее мы писали, что вскрылись подробности, как юный сын московского адвоката убивал старенькую домработницу.