Бил битой, резал ножом: вскрылись подробности, как юный сын московского адвоката убивал старенькую домработницу

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, трагедия разыгралась вечером в минувшую пятницу, 17 мая, в поселении Первомайском в ТиНАО. Там 16-летний отпрыск известного московского адвоката Семена Мельницкого хладнокровно убил пожилую домработницу.

Согласно предварительно полученной информации надзорным ведомством, сначала подросток летний подросток как следует избил 66-летнюю женщину битой. Когда же жертва попыталась скрыться в ванной комнате, юноша догнал ее и нанес домработнице не менее 10 ударов ножом, от которых она скончалась на месте.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора округов Игорь Савватеев», – уточнили в столичной прокуратуре.

Сразу после задержания подросток начал отрицать свою причастность к убийству, заявив, что совершенно ничего не помнит и уж тем более не может объяснить мотивы, побудившие его на такой зверский поступок. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.