Всю последнюю неделю украинские ДРГ не оставляют внезапных попыток атаковать приграничную российскую территорию, атакуя то один, то другой населенные пункты Белгородской или Курской областей.

Однако, как считает подполковник запаса МВД РФ, военный политолог Олег Иванников, очень скоро активность вражеских диверсантов сойдет на нет. В беседе с URA.RU он пояснил, что это произойдет после президентских выборов в России.

Активность украинских диверсионно-разведывательных групп снизится на границе России после проведения выборов президента РФ. А пока они выполняют заказ Запада по дестабилизации обстановки в российском обществе, пояснил собеседник журналистов.

«Действия украинских ДРГ направлены исключительно на срыв выборов президента РФ в Белгородской и Курской областях. Они пытаются дискредитировать госорганы власти, показать их беспомощность и делают все возможное, чтобы голосование в этих регионах не состоялись. Это основная причина. Их активность снизится после выборов», — сказал Иванников.

Эксперт отметил, что реальных ресурсов для ведения наступательных операций у украинских диверсионных групп нет от слова совсем. Все на что эти ДРГ способны, так это только на мелкие набеги и вылазки.

Ранее мы писали, что накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.