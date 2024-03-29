Подрядчика на проектирование и строительство новой поликлиники определили в подмосковном поселке Нахабино

В поселке Нахабино городского округа Красногорска построят новую поликлинику, подрядчиком по итогам конкурса на выполнение работ по проектированию и возведению объекта стало ООО «Техноконцепт». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках областной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры, поликлинику будет рассчитана на 550 посещений в смену. В ней организуют полный цикл оказания медицинской помощи детскому и взрослому населению. В здании разместят блок приема терапевтов и педиатров, кабинеты узких специалистов, блок неотложной помощи с отдельным входом, процедурные помещения, стоматологическое отделение, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, а также блок рентгендиагностики и дневные стационары. Рядом со ним обустроят парковочное пространство, места для отдыха, игровую площадку. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.