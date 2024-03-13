Подрядчика на строительство двух корпусов для проживания учеников технолицея им. Долгих определили в Подмосковье

В Подмосковье определили подрядчика для проведения работ по строительству двух корпусов для проживания учеников в составе «Областного технолицея им. В. И. Долгих» в селе Павловская слобода городского округа Истра, контракт был заключен с ООО «АСГ Техно Строй». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы проведут в рамках региональной госпрограммы. Площадь каждого из зданий составит три тысячи квадратных метров, они будут рассчитаны на 74 и 92 места. В них разместят жилые помещения, столовую, медблок, учебную зону и другие помещения. На прилегающей территории проведут комплексное озеленение, на ней обустроят места для отдыха и игровые площадки. Завершение работ запланировано на конец 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.