Подросток наелся мухоморов под Петербургом и слег в больницу с отравлением

17-летний подросток из поселка Левашово в пригороде Петербурга надолго запомнит правило, что мухомор гриб ядовитый и его есть себе дороже. Накануне мальчик отправился в лес, насобирал грибов и, отведав, через время почувствовал себя нехорошо.

Родители вызвали скорую, которая госпитализировала ребенка. Позже врачи поставили ему диагноз отравление.

«Мать юноши заметила неадекватное поведение сына и нашла у него следы употребления грибов», — сообщает «78.ru».

В настоящее время подросток находится под наблюдением врачей. Состояние его стабилизировалось и здоровью ничего не угрожает.

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