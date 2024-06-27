Питавшаяся просрочкой семья погибла в Башкортостане

Женщина, мужчина и их взрослый сын были найдены мертвыми в Башкортостане. По информации Mkset , семья увлекалась алкоголем и питалась просроченными продуктами.

Семья проживала в городе Октябрьском. Всех троих домочадцев нашли мертвыми: причину устанавливают специалисты.

По предварительной информации, погибшими являются родители и взрослый сын. Семья часто злоупотребляла алкоголем, занималась собирательством и ела просроченные продукты. Полагают, что все трое могли отравиться. Однако точную причину и другие подробности установят в ходе судмедэкспертизы. В ситуации разбирается местный СК.

Напомним, в России в июне произошла вспышка ботулизма. Все из-за зараженных ингредиентов в готовых блюдах, которые люди покупали в службах доставки. Случаи фиксировали в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и других городах. Пострадавшими стали почти 150 человек. Погиб один 21-летний пациент.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли задержания после отравления людей едой.