Подстанцию для новой котельной запустили в Клину

Сотрудники «Мособлэнерго» ввели в работу подстанцию, которая обеспечивает электроснабжение новой модульной котельной Клина, расположенной на ул. 50 лет Октября. Об этом сообщили в областном Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что электроустановку общей мощностью 800 кВА построили в декабре 2023 года. Котельную в округе ввели в рамках концессии. В общей сложности за год в Клину построили шесть коммунальных объектов, их к своим сетям подключило «Мособлэнерго». В частности, они появились в Клину на улицах Радищева, Ленина, Трудовой, в мкр. Майданово, а также поселках Марков Лес и Выголь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.