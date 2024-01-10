Подземный автопаркинг появился на территории «Южной Битцы» в Ленинском округе

Девелопером проекта выступает ГК ФСК. Площадь паркинга составляет почти 6,5 тысячи квадратных метров, он расположился между корпусами № 3 и 6. На его территории также размещены 79 кладовых помещений и помещение для охраны. На наземной части паркинга обустроили футбольное поле площадью порядка двух тысяч квадратных метров, игровую площадку и зону workout. Для жителей микрорайона также установили девять силовых тренажеров, три теннисных стола, два комплекса брусьев и два мультифункциональных комплекса, а также парковку для велосипедов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.