Подземный автопаркинг появился на территории «Южной Битцы» в Ленинском округе
Фото: [ГК ФСК]
На территории микрорайона «Южная Битца» Ленинского округа возвели подземный паркинг, рассчитанный на 192 машиноместа. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в областном Минжилполитики.
Девелопером проекта выступает ГК ФСК. Площадь паркинга составляет почти 6,5 тысячи квадратных метров, он расположился между корпусами № 3 и 6. На его территории также размещены 79 кладовых помещений и помещение для охраны. На наземной части паркинга обустроили футбольное поле площадью порядка двух тысяч квадратных метров, игровую площадку и зону workout. Для жителей микрорайона также установили девять силовых тренажеров, три теннисных стола, два комплекса брусьев и два мультифункциональных комплекса, а также парковку для велосипедов.
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