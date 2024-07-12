Подземный паркинг более чем на 300 машин ввели в эксплуатацию в ЖК «Лидер-Парк» в Мытищах

Подземный паркинг на 318 машино-мест ввели в эксплуатацию в доме № 5 в жилом комплексе «Лидер-Парк» в Мытищах.

Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение застройщику ГК «Атлант», сообщила пресс-служба ведомства.

Жители пятого дома смогут добираться до своих автомобилей по принципу «сухие ноги» — на парковку людей доставит лифт.

В Минжилполитики Подмосковья добавили, что в состав данного ЖК входят пять семнадцатиэтажных домов. На территории также создана вся необходимая инфраструктура, в том числе детский сад, школа и спортивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в Московской области откроют свыше двадцати новых школ.