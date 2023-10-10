«Погиб буквально за секунду»: мать бойца ВС РФ раскрыла подробности страшного обстрела ВСУ

Боец СВО Александр Лаврентьев не пробыл на передовой и двух недель — погиб под артобстрелом ВСУ в первые дни спецоперации. Тогда пало много наших солдат, которые отправились биться с нацизмом.

В страшный день седьмого марта командир позвонил жене Лаврентьева и сказал: «Сани больше нет». Шокированная женщина тут же набрала свекрови и повторила страшную весть. Та не сразу поверила в грянувшее горе.

«Я сразу отрезала: «Нет, такого не может быть! Я бы знала, потому что сама работаю с гражданскими лицами 90-ой танковой дивизии. Ты, пожалуйста, не расстраивайся, я сейчас схожу и все узнаю». Я дошла до их полка, а они говорят: «У нас таких новостей нет», а я им: «Я не уйду, пока вы не позвоните туда и не скажете, насколько это правда», — утирает слезы мать бойца Светлана.

Все время нахождения солдата на СВО мать знала, что происходит. Вот бойцы сломали технику, вот они отремонтировали и поехали. Светлана постоянно приходила и просила сказать хоть слово, что сын жив.

«Они при мне навели справки и сказали: «Ваш сын погиб». Потом я уже связалась с одним командиром, который все видел. Шел артобстрел, и у моего сына заклинило магазин. Он передал оружие мальчишкам, чтобы они перезарядили и выкинули плохой патронник. А когда ему передавали взамен другой, Сани уже не стало. Буквально за секунду», — рассказывает женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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