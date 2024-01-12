«Погода не айс, ничего не видно, но рыба ловится хорошо»: Сахалин во власти снежного циклона

Остров Сахалин объят снежным штормом небывалой силы. По словам местных жителей, видимость практически нулевая. Отменяются рейсы и на Большую землю. О стремительном ухудшении погоды МЧС предупреждало граждан заранее, просили по возможности не выходить из дома и не садиться за руль. Узнаем, как переживают непогоду сами сахалинцы.

Часто появляются сообщения о ЧП. Например, более шести часов колонна из 50 машин провела на трассе, застряв по дороге к Южно-Сахалинску. В одном из автомобилей была семья с новорожденным. Ребенка нужно было показать в поликлинике в Южно-Сахалинске. Надеялись проскочить, топливо заканчивалось, ждали помощь. С собой еду родители почему-то не взяли.

«Если честно, то возмущает безответственность. Люди как будто бы первый год на Сахалине живут. Зимой у нас постоянные метели и снежные бураны. Сказали не выезжать на трассу, так надо слушаться. Знаете, в декабре я дважды попадала в ситуации, когда поездка была неизбежна, брала с собой еду и питье, чтобы, если занесет, не волноваться, что еще и от голода умру», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» жительница полуострова Елена.

Как правило, местные жители максимально предусмотрительны в непогоду.

«Всегда с собой берем лопаты, канистру запасную с бензином, канат или стропы. Сахалин, зима, дальняя дорога: да все, что угодно может случиться», — рассуждает Александр, еще один местный житель.

Мужчина пояснил, что о начавшемся шторме соответствующие службы предупреждали за три дня.

«Просто часто МЧС присылает грозные смс, а непогода проходит стороной, поэтому в следующий раз народ не верит и рискует», — отметил собеседник.

Но есть и экстремалы, которые целенаправленно ищут острых ощущений. Так, один из любителей подледного лова выложил мутное от снега видео с озера Тунайчи.

«Селедка, погода не айс, ничего не видно, но рыба ловится хорошо», — прокомментировал мужчина, собрав десятки дизлайков.

В отличие от Сахалина, на Курильских островах видимость хорошая.

«Ветер, немножко снега зарядами. А так вполне нормальная зимняя погода. Можно к нам добраться самолетом, рейсы не отменили пока», — добавила проживающая на острове Кунашир Оксана К.

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