«Национализация ЖКХ»: экономист Кричевский рассказал, как решить проблему с отоплением в России

Проблемы с отоплением в первые дни января возникали и возникают по всей стране. В Сети даже появилась карта городов, где продолжается цепочка коммунальных коллапсов.

Пострадали Волгоград, Татарстан, Дагестан, Тверская область и другие регионы. Между тем, государственные расходы на модернизацию инфраструктуры в ближайшие два года сократятся с 881 миллиарда рублей (2024 год) до 381 миллиарда (2026). Решение об этом было принято еще до Нового года. Теперь надо изыскивать средства на ремонт инфраструктуры, так как впереди еще как минимум 2,5 месяца зимы.

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«Полагаю, деньги на ремонт коммунальной инфраструктуры можно было бы взять из ФНБ — Фонда национального благосостояния, потому что ситуация в некоторых местах критическая и требует безотлагательного решения. Эти средства берегут на всякие непредвиденные обстоятельства, думаю, пришло время», — в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметил известный экономист, профессор Никита Кричевский.

Эксперт объяснил, что все ЖКХ в России принадлежит «частникам», но в нынешней чрезвычайной ситуации государство имеет право вмешаться и принять управление в свои руки. Так, например, Путин уже постановил национализировать Климовский специализированный патронный завод после того, как на принадлежащей ему котельной произошла авария.

По словам экономиста, разовые вливания в муниципалитеты для решение локальных задач ничего не дадут, так как проблему следует решать масштабно и повсеместно.

«В перспективе, чтобы подобное больше не повторилось, возможна национализация ЖКХ», — заключил эксперт.

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