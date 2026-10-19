Погода в Москве: синоптик обещала ровную температуру без катаклизмов на последней неделе октября

Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей, всю неделю вплоть до воскресенья регион будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обеспечит переменную облачность без осадков. Температурный фон останется немного выше климатической нормы, а резких колебаний не ожидается — погода будет ровной, без катаклизмов.

Раскрывая детали прогноза, Позднякова отметила, что ночные температуры постепенно понижаются. В предстоящую ночь в столице ожидается +1…+3 градуса, а по области возможны слабые отрицательные значения. Днем во вторник в Москве воздух прогреется до +9…+11, по области — до +7…+12. Среднесуточная температура останется выше климатической нормы, но всего на 1–2 градуса. Такой характер погоды сохранится практически до конца календарной недели. Сильных ветров также не предвидится: самым ветреным днем станет понедельник, 19 октября, после чего скорость потоков снизится до 5–10 метров в секунду. Ближе к концу недели ветер сменит направление с восточного на юго-восточный и не превысит 4–9 метров в секунду.

Последствия такого прогноза для жителей региона скорее благоприятны. Сухая и умеренно теплая погода позволяет планировать прогулки, поездки и работы на даче без опасений за внезапные дожди или штормовые порывы. Коммунальные службы могут вздохнуть спокойнее: отсутствие осадков и сильного ветра снижает риск аварий и гололеда, хотя ночные заморозки в области все же требуют внимания. Автомобилистам стоит помнить о возможном слабом гололеде в утренние часы, особенно за городом. Сельскому хозяйству дефицит осадков не грозит критическими последствиями, но влагозарядка почвы перед зимой остается в зоне внимания аграриев.

По словам синоптика, в последних числах октября не исключены небольшие дожди и небольшое понижение температуры, однако октябрь в столичном регионе завершится с положительной аномалией и дефицитом осадков. Дожди последней пятидневки не внесут существенного вклада в месячную копилку. Только в начале ноября ожидаются осадки в смешанной фазе, и температура начнет приближаться к климатической норме. Так что наслаждаемся сухой и комфортной неделей — она продлится недолго, но запомнится приятным бонусом уходящего октября.

Ранее сообщалось, что Пермский край прогрелся до +19 градусов до аномального шторма.