Аномальная жара перед штормом: Пермский край прогрелся до +19 градусов

В Пермском крае зафиксирована экстремальная осенняя аномалия, переписавшая метеорологическую историю региона. 17 октября столбики термометров в Перми поднялись до +17,8°C, превзойдя прежний максимум 1958 года на 2,4°C и превысив климатическую норму более чем на 9°C. В отдельных муниципалитетах края воздух прогрелся выше +19°C. Однако ослабление антициклона резко изменит обстановку: уже в ночь на 20 октября на регион обрушится холодный фронт со штормовыми порывами ветра до 18 м/с и падением температуры на 12°C. О резкой смене погоды сообщает портал URA.RU.