Аномальная жара перед штормом: Пермский край прогрелся до +19 градусов
Пермский край прогрелся до +19 градусов до аномального шторма
В Пермском крае зафиксирована экстремальная осенняя аномалия, переписавшая метеорологическую историю региона. 17 октября столбики термометров в Перми поднялись до +17,8°C, превзойдя прежний максимум 1958 года на 2,4°C и превысив климатическую норму более чем на 9°C. В отдельных муниципалитетах края воздух прогрелся выше +19°C. Однако ослабление антициклона резко изменит обстановку: уже в ночь на 20 октября на регион обрушится холодный фронт со штормовыми порывами ветра до 18 м/с и падением температуры на 12°C. О резкой смене погоды сообщает портал URA.RU.
Температурный взрыв в Прикамье и погодный перелом
Сентябрьско-октябрьское бабье лето на Урале выдало экстремальные показатели:
- Рекорд в столице края: 17 октября в Перми зафиксировали +17,8°C — прошлый рекорд 1958 года официально пал.
- Пики в районах: в Кунгуре, Чернушке и Чайковском термометры преодолели отметку в +19°C, а в Бисере повторился исторический пик 1955 года (+14,4°C).
- Штормовой разворот: в ночь на 20 октября антициклон сдаст позиции, приведя за собой холодный фронт, дожди и порывы ветра до 18 м/с с падением температуры на 12°C.
Осеннее похолодание в Столичном регионе
Смена воздушных масс затронет и Москву. По данным ведущего специалиста Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в понедельник, 19 октября, после теплых выходных температура в столице опустится до +7…+9°C днем и +3…+5°C ночью. Понижение оставит показатели в пределах климатической нормы без существенных осадков.