Аномальная жара перед штормом: Пермский край прогрелся до +19 градусов

Пермский край прогрелся до +19 градусов до аномального шторма

Общество

В Пермском крае зафиксирована экстремальная осенняя аномалия, переписавшая метеорологическую историю региона. 17 октября столбики термометров в Перми поднялись до +17,8°C, превзойдя прежний максимум 1958 года на 2,4°C и превысив климатическую норму более чем на 9°C. В отдельных муниципалитетах края воздух прогрелся выше +19°C. Однако ослабление антициклона резко изменит обстановку: уже в ночь на 20 октября на регион обрушится холодный фронт со штормовыми порывами ветра до 18 м/с и падением температуры на 12°C. О резкой смене погоды сообщает портал URA.RU.

Температурный взрыв в Прикамье и погодный перелом

Сентябрьско-октябрьское бабье лето на Урале выдало экстремальные показатели:

  • Рекорд в столице края: 17 октября в Перми зафиксировали +17,8°C — прошлый рекорд 1958 года официально пал.
  • Пики в районах: в Кунгуре, Чернушке и Чайковском термометры преодолели отметку в +19°C, а в Бисере повторился исторический пик 1955 года (+14,4°C).
  • Штормовой разворот: в ночь на 20 октября антициклон сдаст позиции, приведя за собой холодный фронт, дожди и порывы ветра до 18 м/с с падением температуры на 12°C.

Осеннее похолодание в Столичном регионе

Смена воздушных масс затронет и Москву. По данным ведущего специалиста Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в понедельник, 19 октября, после теплых выходных температура в столице опустится до +7…+9°C днем и +3…+5°C ночью. Понижение оставит показатели в пределах климатической нормы без существенных осадков.

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