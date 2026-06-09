Похудение на окрошке: диетолог из Подмосковья развеяла главный миф о легкости летнего блюда

Летний сезон официально открыт, и на столах россиян снова появилось главное холодное блюдо — окрошка. Одни называют ее палочкой-выручалочкой для пищеварения и стройной фигуры, другие жалуются на вздутие и тяжесть. Редакция попросила диетолога Марию Стаховскую расставить точки над i. Эксперт рассказала REGIONS , есть ли в окрошке реальная клетчатка, почему одна тарелка может накормить, а другая — навредить, и какой вариант основы выбирать для здоровья кишечника.

Клетчатка — это магическое слово в мире здорового питания. Считается, что именно она улучшает пищеварение, снижает холестерин, контролирует сахар и помогает не смотреть с тоской на весы. Но как быть с любимой сезонной едой? Можно ли всерьез рассчитывать на окрошку как на поставщика полезных пищевых волокон или это самообман?

Диетолог из подмосковного отделения REGIONS Мария Стаховская развеяла главный миф: клетчатка в окрошке действительно есть. Но не там, где многие привыкли ее искать. Источниками волокон становятся не жирная сметана и не колбаса, а свежие огурцы с кожицей, редиска, обжигающая редька и пучки сочной зелени. Даже вареный картофель, вопреки расхожему мнению, вносит свою лепту — особенно если он варился в мундире и успел остыть.

Мария Стаховская поясняет: клетчатка в окрошке есть, но ее значительно меньше, чем в гречке или отрубях. Основные её источники в блюде — огурцы, редиска, зелень и охлажденный картофель. По словам эксперта, окрошка может стать подспорьем для тех, кто хочет получить достаточно пищевых волокон, однако делать ее главным блюдом дня ради этой цели не стоит.

Цифры на столе: сколько клетчатки реально съедается

Любителям точных подсчетов диетолог предложила математику. Стандартная тарелка окрошки объемом 300-400 миллилитров содержит набор продуктов, которые в сумме дают примерно 1-1,5 грамма клетчатки. Для наглядности: огурцы дают 0,3-0,5 г, редиска — 0,2-0,3 г, зелень — еще 0,2-0,3 г, а охлажденный картофель — до 0,6 г.

Рекомендуемая суточная норма для взрослого человека составляет 25-35 граммов. Таким образом, одна порция окрошки покрывает лишь около 5% от того, что нужно организму ежедневно.

Как превратить окрошку в клетчатковую бомбу

Тем, кто хочет выжать максимум пользы из летнего супа, эксперт дала пять конкретных шагов. Они не требуют кулинарных подвигов, но заметно меняют пищевую ценность.

Первый совет касается зелени. Пучок вместо веточки — вот правильная пропорция. Укроп, петрушка, кинза, базилик и зеленый лук работают как мягкие метелки для кишечника. Их не нужно жалеть.

Второй шаг — свежие овощи. К традиционным огурцам и редиске можно смело добавить сладкий перец, сельдерей или дайкон. Чем разнообразнее набор, тем больше клетчатки и витаминов.

Третье правило — правильный картофель. Только сваренный в кожуре и охлажденный. В таком картофеле образуется резистентный крахмал, который работает как пребиотик — специальная еда для полезных бактерий.

Четвертый шаг для самых смелых — бобовые. Ложка отварной фасоли, нута или чечевицы добавит и белка, и грубых волокон. Да, это не классический рецепт, но многие кулинарные эксперименты уже стали привычными.

Пятое, самое простое — подавать окрошку с куском цельнозернового хлеба. Один ломтик из муки грубого помола принесет дополнительные 2-3 грамма клетчатки без лишних усилий.

«Экспериментируйте. Главное, чтобы блюдо оставалось вкусным и не вызывало дискомфорта», — советует Мария Стаховская.

Для тех, кто следит за весом, клетчатка — надежный союзник: она разбухает в желудке, создает объем и надолго дает ощущение сытости без лишних калорий. В этом смысле окрошка выглядит выигрышно — блюдо объемное, жидкое и при грамотном приготовлении вполне диетическое.

Однако есть один подводный камень. Стоит добавить жирную сметану, копченую колбасу, пару яиц и щедрую порцию картошки — и калорийность резко возрастет. Польза от клетчатки попросту растворится в жирах и быстрых углеводах.

Мария Стаховская подчеркивает: для похудения окрошка подходит, но только в правильном исполнении. Кефир стоит брать однопроцентный, колбасу заменить отварной куриной грудкой, картофеля класть поменьше, а овощей и зелени — побольше. Тогда клетчатка поможет быстрее насытиться и дольше не думать о еде.

Кефир, квас или минералка: что выбрать

Состав начинки на усвоение клетчатки не влияет, а вот выбор основы — вполне.

Кефир — лидер по пользе для микрофлоры. Пробиотики в кефире вместе с овощной клетчаткой образуют дуэт «пребиотик + пробиотик». Единственный минус: при склонности к вздутию такая окрошка может усилить газообразование.

Квас — продукт брожения, который в паре с клетчаткой это брожение усиливает. Здоровому человеку не навредит, но при синдроме раздраженного кишечника или хроническом метеоризме лучше отказаться.

Минеральная вода — самый нейтральный вариант. Не влияет на усвоение клетчатки, не провоцирует брожения, но и дополнительной пользы для кишечника не дает. Просто освежает.

Диетолог резюмирует: окрошка — не главный источник клетчатки, но и бесполезным блюдом ее назвать нельзя. Чтобы кишечник работал хорошо, ее стоит сочетать с кашами, цельнозерновым хлебом, бобовыми и фруктами. А если после окрошки на квасе появляется дискомфорт — лучше перейти на кефирную версию: все индивидуально.