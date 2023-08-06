«Появление летающих автобусов возможно»: найдено инновационное решение проблемы пробок в России

Пока еще нельзя точно предсказать, когда именно летающие машины станут широко распространены в мире, однако они могли бы помочь избавиться от пробок, если «пересадить» в такие авто всех водителей и пассажиров общественного транспорта, уверены специалисты.

Как рассказала член экспертного совета при комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юлия Манн, для внедрения таких технологий у нас в России требуется решить множество технических, организационных и законодательных вопросов.

«Технически, появление летающих автобусов возможно. Современные технологии в области авиации, беспилотных систем и автономного управления позволяют создавать малогабаритные электрические вертолеты и мультикоптеры, которые могут передвигаться в воздухе без необходимости создания взлетно-посадочной полосы», — пояснила Манн в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В конце января российский стартап Hover уже начал тестировать летающее такси на Малой арене в «Лужниках», уточнила собеседница.

«Это большой дрон, работающий по принципу квадрокоптера и мотодельтаплана. Внешне аппарат напоминает что-то среднее между этими двумя транспортными средствами. Такое летающее такси способно поднять в воздух до двух пассажиров с общим весом до 300 кг», — пояснила Манн.

Такой дрон взлетает вертикально, что позволяет использовать неподготовленные площадки для взлета: например, автопарковки. Летающее такси занимает площадь, сравнимую с парковочным местом.

«Однако перед такими разработками стоят серьезные проблемы, которые нужно решить. Прежде всего, это связано с безопасностью полетов. Летающие транспортные средства должны быть полностью автономными и обладать надежными системами безопасности, чтобы предотвращать столкновения в воздухе и обеспечивать безопасную посадку», — рассказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, необходимо разработать инфраструктуру для взлета и посадки таких машин, а также решить вопросы регулирования и лицензирования такого вида транспорта.

«Одной из возможных концепций является именно разделение транспортных потоков: обычные автомобили могли бы передвигаться по земле, а летающие — такие, как малогабаритные электрические вертолеты или мультикоптеры — использовались бы в качестве общественного транспорта в воздухе. Это может помочь разгрузить дороги и уменьшить пробки, особенно в городах с плотной застройкой и ограниченным пространством для дорог и парковок», — подытожила Манн.

Ранее стало известно, когда беспилотные автомобили появятся на улицах России.