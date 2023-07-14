«При условии прохождения испытаний»: стало известно, когда беспилотные автомобили появятся на улицах России

Сегодня беспилотные автомобили получают все больше распространения в сферах транспортировки грузов, перевозки пассажиров и сельского хозяйства. В то же время для эксплуатации автономного транспорта необходимо несколько нововведений, рассказали в пресс-службе ГК «Автодом».

Как отмечают эксперты компании, внедрение беспилотных автомобилей требует совершенствования законодательной базы и транспортной инфраструктуры. Так, если для успешной эксплуатации электромобилей требуются специальные зарядные станции, то для движения автономного транспорта нужны карты или 3D-модели местности. Необходима четкая разметка на дорогах.

«При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры в России уже к 2025 году. Однако давать прогнозы в денежном эквиваленте по данному сегменту рынка пока рано», — рассказали в «Автодоме» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» считают, что уже сейчас экспериментальный правовой режим позволит отечественным авторазработчикам внедрять передовые решения. Это особенно важно для обеспечения технологического развития отрасли, уточняют эксперты.

«В любом случае ключевыми участниками будущего рынка станут производители, технологические компании, а также агрегаторы и платформы мобильности», — подчеркнули в компании.

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