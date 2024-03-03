Покупательница заскочила на лошади в ночной магазин в Симферополе «прикупить водки»

Минувшей ночью на камеры уличного видеонаблюдения в столице Крыма Симферополе попал курьезный случай. К ночному магазину на Москольце прискакала наездница на лошади.

Как видно на ролике, привязать коня девушка не захотела и заскочила в торговый зал прямо на гнедом. Через некоторое время она таким же макаром покинула супермаркет, держа в руке бутылку какого-то напитка.

Своим неординарным поступком наездница восхитила не только нескольких прохожих, толпившихся у входа в магазин, но и пользователей сети.

Комментаторы в соцсетях иронизируют, что «отчаянная дама прикупила водочки, но лошади не наливала». Нашлись такие, кто возмутился, «почему ночной магазин торгует спиртным в запрещенное ночное время».

Что же именно купила наездника в магазине — осталось загадкой. Вскочив из магазина, девушка и лошадь скрылись в ночной мгле.

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