Жительница подмосковного Щелково полезла спасать котика и застряла на березе

О курьезной истории, что произошла в пятницу, 1 марта, в городе Щелково, Московской области, передает Mash.

Там сердобольная местная шительница заприметила на дереве котика, который сидел на ветке, боялся спрыгнуть вниз и жалобно мяукал. Девушка полезла как заправский альпинист на березу спасать хвостатого питомца. Однако смелость ее куда-то скоропостижно улетучилась, когда нужно уже было возвращаться обратно на землю.

На помощь спасательница пришли прохожие, которые вызвали на место экстренные службы, которые поднялись на кране и спустили обоих.

«История с кисиком закончилась хорошо. Все живы-здоровы, дома, пьют чай, лакают молоко — отогреваются», — приводится в публикации.

К слову добавим, что 1 марта отмечается Всемирный день кошек.

Ранее мы рассказывали, как пожарные в Ленинградской области спасли котика, который застрял под фундаментом дома.