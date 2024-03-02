Жительница подмосковного Щелково полезла спасать котика и застряла на березе
Фото: [скриншот с видео]
О курьезной истории, что произошла в пятницу, 1 марта, в городе Щелково, Московской области, передает Mash.
Там сердобольная местная шительница заприметила на дереве котика, который сидел на ветке, боялся спрыгнуть вниз и жалобно мяукал. Девушка полезла как заправский альпинист на березу спасать хвостатого питомца. Однако смелость ее куда-то скоропостижно улетучилась, когда нужно уже было возвращаться обратно на землю.
На помощь спасательница пришли прохожие, которые вызвали на место экстренные службы, которые поднялись на кране и спустили обоих.
«История с кисиком закончилась хорошо. Все живы-здоровы, дома, пьют чай, лакают молоко — отогреваются», — приводится в публикации.
К слову добавим, что 1 марта отмечается Всемирный день кошек.
Ранее мы рассказывали, как пожарные в Ленинградской области спасли котика, который застрял под фундаментом дома.