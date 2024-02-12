Поликлинику в Солнечногорске открыли после капитального ремонта

«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. Это необходимо для того, чтобы жители региона могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Для удобства пациентов все тяжелое медоборудование было переведено на 1-й этаж. Кроме того, в Солнечногорской поликлинике в этом году планируется приобретение нового МРТ-аппарата на замену действующему», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.