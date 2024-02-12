Поликлинику в Солнечногорске открыли после капитального ремонта
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В микрорайоне Рекинцо Солнечногорска после капремонта открылась центральная поликлиника, рассчитанная на 1,2 тысячи посещений в смену, она будет обслуживать более 50 тысяч жителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. Это необходимо для того, чтобы жители региона могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Для удобства пациентов все тяжелое медоборудование было переведено на 1-й этаж. Кроме того, в Солнечногорской поликлинике в этом году планируется приобретение нового МРТ-аппарата на замену действующему», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В медучреждении обустроили зоны ожидания, установили современную навигацию. Его обновили согласно современному стандарту Московской области «Наша поликлиника», уточнила главврач больницы Лариса Борисова. Прием в поликлинике проводят терапевты и узкопрофильные специалисты, также функционируют кабинеты вакцинации и «Справка в 1 шаг», дневной стационар и Центр амбулаторной онкологической помощи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.