Politico: Россия опустилась с первого места на седьмое в списке главных угроз немцев

Если в прошлогоднем Мюнхенском индексе безопасности (Munich Security Index) Россия считалась угрозой номер один в Германии, то теперь она опустилась на седьмое место.

На второе место с 16-го поднялась угроза радикального исламского терроризма. Наибольшей же угрозой для себя немцы считают массовую миграцию, годом ранее она занимала второе место в списке.

Также исследование показало, что граждане стран G7 считают, что через 10 лет их жизнь будет менее богатой и безопасной. Зато более позитивно оцениваются перспективы стран БРИКС.

В декабре Зигмар Габриэль, возглавлявший ранее министерство экономики и энергетики и МИД ФРГ, заявил, что страна не справляется с интеграцией мигрантов. С одной стороны, Германия не может ограничить наплыв мигрантов, с другой, не до конца понимает, как их интегрировать в общество.