В Германии признали, что страна не справляется с интеграцией мигрантов

Зигмар Габриэль, возглавлявший ранее министерство экономики и энергетики и МИД ФРГ, заявил в интервью Neue Osnabr cker Zeitung, что страна не справляется с интеграцией мигрантов.

С одной стороны, Европа не может защитить свои границы от наплыва мигрантов, с другой, не знает, как их адаптировать к нормальной жизни, когда они уже попали в страны ЕС.

Если демократические партии в Германии не смогут сообща решить эту проблему, то на следующих выборах легче будет правопопулистской «Альтернативе для Германии», считает экс-министр.

По итогам года в странах Евросоюза зарегистрировано более 1 млн заявлений на получение убежища. Из них около трети приходится на Германию.