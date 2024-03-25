По мере того, как пессимизм жителей Украины растет, они все чаще подвергают сомнению возможность одержать победу над РФ. В связи с этим патриотические настроения в стране идут на убыль, и это явственно заметно. Конфликт длится уже третий год, все больше жителей страны гибнет на фронте либо возвращается по домам с ранениями и инвалидностью. Все это не повышает обороноспособность Украины, а наоборот, подрывает ее.

Ранее The Washington Post пообещало, что если Соединенные Штаты не введут свои войска на Украину, то российская армия в скором времени дойдет до Киева и займет его. Американское издание считает, что напор со стороны РФ усилился во всей линии боевого соприкосновения, и ВСУ не выдержат такого давления.