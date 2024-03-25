Politico: все больше украинцев сомневаются в победе над Россией
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Украинцы все чаще стали испытывать откровенный пессимизм при оценке вероятности победы над российской армией. Об этом сообщило издание Politico.
По мере того, как пессимизм жителей Украины растет, они все чаще подвергают сомнению возможность одержать победу над РФ. В связи с этим патриотические настроения в стране идут на убыль, и это явственно заметно. Конфликт длится уже третий год, все больше жителей страны гибнет на фронте либо возвращается по домам с ранениями и инвалидностью. Все это не повышает обороноспособность Украины, а наоборот, подрывает ее.
Ранее The Washington Post пообещало, что если Соединенные Штаты не введут свои войска на Украину, то российская армия в скором времени дойдет до Киева и займет его. Американское издание считает, что напор со стороны РФ усилился во всей линии боевого соприкосновения, и ВСУ не выдержат такого давления.