У западных стран панический ажиотаж и-за продолжающихся успехов российских войск по всей линии фронта в зоне СВО на украине, сообщил в своем аккаунте в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, все указывает на то, что Россия определенно одерживает победу в украинском конфликте. И это заставляет Запад и НАТО содрогаться от злости.

«Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике», вливаемые миллиарды евро – все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграла!» – подчеркнул политик.

Филиппо напомнил, единственное, что может хоть как-то спасти украинскую государственность, могут стать мирные переговоры, которые нужно проводить как можно скорее.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.