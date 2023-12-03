«Политика государства такова»: сможет ли серийный педофил из Санкт-Петербурга избежать наказания

В Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, который с 2017 по 2023 год изнасиловал как минимум троих девочек до 16 лет. Как сообщает SHOT , подозреваемый во всем сознался, но правоохранители подозревают, что жертв может быть больше.

Адвокат Арсения Разумовская рассказала нам, что грозит задержанному 26-летнему мужчине, и есть ли у него шанс избежать наказания.

«Подозреваемый не избежит ответственности — для этого нет оснований. Даже если он психически больной, приговор ему вынесут. Просто наказание заменят принудительным лечением», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В качестве ответственности за содеянное, добавила эксперт, петербуржцу может достаться тюремное заключение сроком до 15 лет по статье 135 УК РФ. На сегодняшний день политика государства такова, что преступникам дают очень большие сроки за все, что касается преступлений против половой неприкосновенности.

«Сейчас очень жестко наказывают даже за малейшие попытки общения в сети с малолетними. Сразу привлекают к ответственности, причем дают реальные сроки, а не условные», — заключила Разумовская.

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