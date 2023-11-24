«Депортировать не будут»: как накажут мигранта-водителя, пристававшего к школьнице в Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном мигрант-водитель автобуса приставал к 15-летней школьнице, сообщает « Московский Комсомолец ». Уроженец Киргизии не давал пассажирке выйти из транспорта и домогался ее, о чем мать потерпевшей сообщила полиции спустя неделю после инцидента.

Юрист и руководитель «Агентства правовой и бухгалтерской помощи» Мария Головина рассказала нам, что может грозить подозреваемому.

«Все зависит от того, по какой статье будет инкриминироваться данное преступление. Если следователь применит 2 часть 133 статьи УК РФ о понуждении к действиям сексуального характера, то виновного накажут штрафом до 120 000 рублей или в размере всего его дохода за год. Мужчину также могут приговорить к принудительным исправительным работам на срок до года или лишить свободы на такой же срок», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако следователи могут применить и статью 135 УК РФ, добавила собеседница. Она подразумевает развратные действия, за которые преступника накажут обязательными работами сроком 440 часов или принудительными работами на срок до 5 лет. По этой же статье могут наложить запрет на право заниматься деятельностью, которая напрямую связана с детьми и людьми в целом, на срок до 3 лет. Помимо этого, нарушителю грозит лишение свободы на срок до 3 лет, пояснила Головина.

«Депортировать его, скорее всего, не будут. Оснований пока для этого нет. Что же касается позднего обращения в полицию, оно никак не повлияет на ход событий. Если бы в отношении девочки были предприняты действия сексуального характера, тогда промедление могло бы привести к полному прекращению дела, так как доказать факт изнасилования было бы очень сложно. А в этом случае позднее обращение не будет являться преградой», — подчеркнула юрист.

В администрации городского округа Долгопрудный давать комментарии о случившемся нашему корреспонденту отказались.

Ранее юрист призвала вернуть смертную казнь для детоубийц.